Bursa usulü pideli köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta pideli köfte tarifi..

Bursa mutfağının lezzetli yemeklerinden pideli köfte, Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü menüsünde yer alıyor. İştahları kabartan lezzetli Bursa usulü pideli köfte nasıl yapılır? İşte tarifi..

İskenderin köfte halindeki çeşiti olan Bursa'nın meşhur tereyağlı domates soslu ve pideli köftesi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor.

Kanal D ekranlarında Seda Sayan'ın sunumuyla izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün pideli köfte tarifi için kıyasıya mücadele ediyor.

Birbirinden iddialı gelin ve kayınvalidelerin mücadelesinde Türk ve dünya mutfağından tatlar ekranlara getirilmeye devam ediyor.

Bursa usulü pideli köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir araştırılıyor. İşte Gelinim Mutfakta pideli köfte tarifi..

PİDELİ KÖFTE MALZEMELERİ

1 adet tırnak pide

2 yemek kaşığı tereyağı

Köfte için Malzemeler

500 gr. dana kıyma

1 adet soğan – rende

1 su bardağı ekmek kırıntısı

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tutam kuru kekik

Salçalı Sos için Malzemeler

2 – 3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

½ su bardağı su

Tuz

Karabiber

Servis için Malzemeler

6 adet büyük çeri domates

4 – 5 adet sivri biber

Süzme yoğurt

Pul biber

Kuru nane

PİDELİ KÖFTE NASIL YAPILIR? BURSA USULÜ PİDELİ KÖFTE TARİFİ

Köfte için;

Köfte için olan tüm malzemeleri yoğurun ve ince uzun olacak şekilde şekil verin.

Harlı ateşte ısıttığınız izli tavada bütün köfteleri pişirin ve kenara alın.

Pide için;

Pideleri dikdörtgen olacak şekilde doğrayın.

Ardından bir derin tavada erittiğiniz tereyağının üzerine ekleyerek hafif kızartın.

Sosu için;

Bir sos tenceresinde tereyağını eritin.

Salçayı ekleyin ve birkaç tur kavurun.

Ardından su, tuz ve karabiberi ekleyip, bir taşım kaynatıp kenara alın.

Birleştirmek için;

Domatesleri dörde bölün.

Köfteleri pişirdiğiniz izli tavada domates ve biberleri de pişirin.

Servis edeceğiniz tabağın altına pideleri dizin. Pidenin üzerine köfteleri yerleştirin.

Köftelerin üzerine hazırladığınız sosu dökün. Domates ve biberlerle süsleyin.

Servis tabağınızın kenarına süzme yoğurt koyarak da servis edebilirsiniz.