Bursa'da 100 bin lira değerindeki güvercinler çalındı

Çocukluğundan beri kuş besleyen vatandaş, dereceye giren kuşlarını geri istiyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuş hırsızlığı yaşandı.

Alemdar Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, farklı şehirlerde düzenlenen güvercin yarışmalarında her biri derece alan 60 adet güvercin, kümesin kapısı kırılarak çalındı.

Güvercinlerin sahibi 45 yaşındaki Cahit Kantayın, çocukluktan beri bu işle hobi olarak uğraştığını, hem madden, hem mânen zarara uğradığını belirtti.

KÜMESİN KAPISINI KIRIK GÖRDÜ

Özel bir şirkette yükleme kısmında çalışan 45 yaşındaki Kantayın, sabah kümese gittiğinde kümesin kapısının kırıldığını fark etti.

İçeri girdiğinde kuşlarının çalındığını gören Kantayın, hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerinde gelen ekipler, çevrede ve kümeste inceleme yaptıktan sonra güvercinleri çalan şüphelileri aramaya başladı.

"100 BİN LİRA ZARARIM VAR"

Toplam 100 bin liralık zararı olduğunu belirten Kantayın, "Çocukluğumdan beri kuş besliyorum. Bu benim için bir heves. Benim kuşlarım İstanbul, İzmir, Bursa olsun dereceye giren kuşlardı. 60 adet güvercinden geriye bu elimde tuttuğum iki tanesi kaldı. Ortalama bazılarının tanesi 20 bin lira, 2 ve 5 bin liralık kuşlarda vardı.

Aşağı yukarı hiç yoksa şu anda 100 bin lira zararım var. En son akşam sekiz buçuk gibi kuşlarımı yemledim. Sabah on gibi geldim, eşim aradı, kuşların çalındığını söyledi. Hemen polisi aradım, ifademi aldılar, kuşlar bulunduğunda haber vereceklerini söylediler." dedi.