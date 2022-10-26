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    Bursa'da 12 yaşındaki çocuk ilk kez saçlarını kesti

    12 yaşındaki Baran, ilk kez kestirdiği 85 santimi bulan saçlarını kanser hastası çocuklara peruk yapılması için bağışlayacak.
    • 26.10.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 17:06
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    Bursa'da 12 yaşındaki çocuk ilk kez saçlarını kesti

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Hediye-Osman Barış çiftinin 4 erkek çocuğundan Baran’ın (12) saçlarına, doğduğundan beri makas değmedi.

    Bu yıl 6'ncı sınıfa başlayan 1 metre 40 santim boyundaki Baran'ın saçları ise 85 santimetre oldu.

    Kız çocuğu zannettiler

    Baran, okulda kendisini ilk kez gören öğretmen ve öğrencilerin uzun saçları nedeniyle kendisini kız zannettiğini söyleyip, ailesine saçlarını kestirmek istediğini belirtince, anne ve babası da isteğini geri çevirmedi.

    12 yaşında ilk kez berber koltuğuna oturdu

    İlk kez 12 yaşında berber koltuğuna oturan Baran Barış'ın saçlarının kesilmesi 1 saati buldu.

    Duygularını DHA’ya anlatan Baran Barış, “Bundan sonra saçımı uzatmayacağım. Böyle mutluyum. Bir daha uzatmayacağım. Böyle çok güzel oldum. Çok da yakıştı. Çok güzel oldu. Yakışıklı oldum. Uzun saçlıyken beğeniyordum ama böyle daha güzel oldu. Saçlarım kesilirken heyecanlandım, mutluyum. Bir daha uzatmam. Böyle çok güzel oldu.” dedi.

    Bursa'da 12 yaşındaki çocuk ilk kez saçlarını kesti ViDEO

    Bursa da 12 yaşındaki çocuk ilk kez saçlarını kesti #1

    “Kestirmeye kıyamadım”

    Baran'ın babası Osman Barış da “Baran'a küçükken uzun saç yakışıyordu. Ben de kıyamadım, kestirmedim. Saçlarını uzatma fikrim yoktu. Saçları uzadıkça, Baran büyüdükçe uzun saçın yakıştığını gördüm. Gelinen noktada artık saçlarının kesilme zamanı geldi. Biz de bir karar aldık. Baran'ın isteği doğrultusunda saçlarını şu anda kestik. Biz de mutluyuz, Baran da mutlu.” diye konuştu.

    Bursa da 12 yaşındaki çocuk ilk kez saçlarını kesti #2

    Çocuklara bağışlanacak

    Oğlunun saçlarını kanser hastası çocuklara peruk yapılması için bağışlamak istediklerini söyleyen Barış, “Baran 12 yaşına girdi. Hala ana saçı. Bugüne kadar makas değmemişti. Şu anda da ilk defa kesiliyor. Bir programa katılmıştık. Orada da kendisine sözümüz şöyleydi; 'Baran'ın saçları kesildiği zaman Lösemili Çocuklar Vakfı’na bağışlayacağız' demiştik. Bunu yetkili arkadaşlarla görüşüp, teslim edeceğiz. En azından diğer kardeşlerimiz bir nebze de olsa mutlu olabileceklerse ne mutlu bize, ne mutlu Baran'a.” ifadelerini kullandı.

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