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    Bursa'da 15 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor

    Bursa'da, 5 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Sümeyye Tuana Çiçek için polis ekipleri harekete geçti.
    • İHA
    • 03.02.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 17:52
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    Bursa'da 15 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Sümeyye Tuana Çiçek, en son Çekirge taraflarında 29 Ocak’ta görüldükten sonra kendisinden haber alınamadı.

    Genç kızın hayatından şüphe eden ailesi, polisi arayarak ihbarda bulundu.

    Harekete geçen polis ekipleri, genç kızın üzerinde siyah eşofman, siyah mont ve siyah bot olduğunu tespit etti.

    81 İLE BİLGİLERİ GÖNDERİLDİ

    5 gündür kayıp olan Sümeyye Tuana Çiçek’in bulunması için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 81 ile genç kızın fotoğrafı ve kimlik bilgileri gönderildi.

    Bursa da 15 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor #1

    Bursa da 15 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor #2

    Bursa da 15 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor #3

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