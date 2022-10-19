Bursa'da 2 yıldır müşterilerinin unuttuğu kıyafetleri saklıyor

Kuru temizlemeci dükkanında unutulan her biri binlerce lira değerinde olan kıyafetleri saklayan ve müşterilerinin gelmesini bekleyen esnaf, kıyafetlere gözü gibi baktığını söyledi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Fatih Şahin, 40 yıldır kuru temizlemecilik yapıyor.

Şahin, müşterilerinin dükkana bıraktığı kıyafetleri geri gelip teslim almamaları nedeniyle toplamda 40 adet kıyafeti dükkanında saklıyor.

Unutulan eşyaları emanet olarak görüyor

Kuru temizlemeciye ürünlerini bırakıp unutan vatandaşların içinde çok değerli markaların da bulunduğu kıyafetleri 2 yıldır "belki sahipleri gelir" diye saklayan işletmeci, onlara gözü gibi bakıyor.

Fatih Şahin, müşterilerinin bıraktığı eşyaları emanet olarak görüyor ve birilerine vermek yerine yıllardır dükkanında saklayarak sahiplerine teslime edeceği günü bekliyor.

"Bu ürünlere gözüm gibi bakıyorum"

İHA'nın haberine göre, yaklaşık 40 yıldır kuru temizlemecilik işinin içinde olduğunu belirten Fatih Şahin, "Çok sayıda müşterimiz ürünlerini temizletmek için geliyor. Biz de temizleyip sahiplerine teslim ediyoruz. Kıyafetlerini temizletmek için bırakan onlarca müşterimiz ise ürünlerini almaya gelmedi. Ben sahipleri gelir diye bu ürünleri 2 yıldır saklıyorum. Bu ürünlere gözüm gibi bakıyorum. Buradan ürünlerini unutan müşterilerime sesleniyorum. Gelip ürünlerini alsınlar. Bunların içinde değerli markalara ait kıyafetler var. Onlar gelip alırlarsa hem mutlu oluruz hem de iş yerimizde yer açılır." dedi.



