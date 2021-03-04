Bursa’da 2500 yıllık surlarda ateş yaktılar

Roma döneminden kalma tarihi sularda ateş yakıldığı ve sprey boya ile yazılar yazıldığı tespit edildi.

Bursa’nın İznik ilçesinde UNESCO tarafından geçici miras listesine alınan 2500 yıllık surlara zarar verildi.

Roma döneminden kalan surların bir kısmında ateş yakıldığı görüldü.

Ayrıca surların bir kısmında sprey boya ile yazılmış yazılar göze çarptı.

İSİM YAZDILAR

Surlara kimliği belirsiz şahıslarca yazılmış isim ve "Benim karanlıklarım var seninle aydınlanan" yazıları görüldü.

SURLARA ZARAR VERDİLER

Alevler surlara zarar verdi.

2500 yıllık tarihten geriye, siyaha boyanmış surlar kaldı.