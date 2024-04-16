Bursa'da 30 milyon izlenen fenomen papağanın ilahi duyunca kendinden geçtiği anlar Sahibinin her halini paylaştığı ve 'Osman' adını verdiği papağanın videoları, 30 milyon izlenmeye ulaştı. En fazla ise ilahi videoları dikkat çekiyor.

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DHA

Sosyal medyadaki videolarıyla tanınan papağan Osman, milyonlarca kez izleniyor.

Bursa'da hobi olarak 10 yıldır kuşlarla ilgilenen ve aynı zamanda muhabbet kuşu yetiştiriciliği yapan Rahim Çakmak, 5 yıl önce yavru papağanı sahiplendi.

Dedesinin adını verdi

'Umbrella Kakadu' cinsi papağanına, hayatını kaybeden dedesinin adı olan 'Osman' ismini koydu.

Bir yıl boyunca eğitim verdiği papağanına 50'den fazla kelime öğreten Çakmak, aynı zamanda verdiği komutlarla, kendisine söylenenleri yerine getirmesini de sağladı.

"Ailemizin bir ferdi"

Papağanın, komutuyla yürüyerek kafesine gittiğini, çağırınca yanına geldiğini, birisine kızmasını istediğinde de çıkardığı seslerle kızgınlığını ifade ettiğini belirten Çakmak, “Osman'ı ilk aldığımda, bebekken, dedemin ismini koydum. Osman'ı, kendimizden, ailemizden bir parça gibi hissettik. Osman, evimize geldiğinde birkaç ay boyunca bizi ısırdı. Fakat sonrasında bizden bir parça oldu. Çocuklara, anneye, babaya karşı, bana karşı hep hassastır. Benim sesimi duysun yeter ki. Kapıyı vurup, ‘Açın kapıyı’ dediğim zaman, hemen ‘Baba, baba’ diye bağırıyor. Ailemizin bir ferdi olduğunu kendi de biliyor. Yabancılara karşı biraz agresif.” diye konuştu.

"Videoları 15 milyon, 20 milyon, 30 milyon izlendi"

Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine papağanı Osman’ın videolarını açtığı sosyal medya hesabından paylaştığını ve beklemediği bir ilgiyle karşılaştığını belirten Çakmak, “Osman'ın videolarda yaptığı şovlar ve hareketler, izleyicileri ve takipçileri tarafından çok beğenildi. Osman'ın görüntülerini izleyenler şaşkınlık yaşıyor. Osman'ı bir kere kendi hesabımda paylaştım. Videoları milyonlara ulaştı. Ondan sonra yakın arkadaşım Ömer'in tavsiyesi üzerine, başka bir platformda hesap açtım. Videoları 15 milyon, 20 milyon, 30 milyon izlendi. 8 ay içinde de muazzam bir takipçiye ulaştı.” dedi.

"İlahiyi duyunca kendinden geçiyor"

Osman’ın en büyük keyfinin ilahi dinlemek olduğunu, ilahi duyduğunda adeta kendinden geçtiğini, kanatlarını açıp, başını salladığını söyleyen Çakmak, “İlahi duyunca mest oluyor. Allah aşkı mı desek, ne desek. İlahiyi duyunca kendinden geçiyor Osman. O yüzden keşfedildi. Videoları daha çok izlendi.” diye konuştu.

"Fransa'da bir takipçisi 15 bin lira değerinde bir kafes gönderdi"

Osman’ın kısa sürede sosyal medya fenomeni olduğunu söyleyen Rahim Çakmak, şöyle konuştu:

“Osman'ın eğitiminde çok uğraştık. Yemi olsun, maması olsun, tüy yapısı olsun, her konuda, her şeyiyle çok uğraştık, ilgilendik. Bir insan hastalandığında nasıl anlıyorsanız, o hastalandığında da bir şey olduğu zaman, kesinlikle hemen anlıyorum. Osman'ın takipçileri çok. Sosyal medya fenomeni kendisi. Bir ay önce Osman'a, Fransa'da bir takipçisi, özel yapım, 15 bin lira değerinde bir kafes göndermiş. Kimi takipçileri, ‘Osman'ın 10 bin liralık yemi benden’ diyor. Geçen gün 2 paket mama göndermiş takipçisi. Fenomen olduğu için, orada da heyecanla izleniyor. Osman'ın bir gün videosunu atmadığım zaman takipçileri, ‘Osman'da bir şey mi var, neden videosunu atmıyorsunuz’ gibi sorular soruyorlar.”

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)