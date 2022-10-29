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    Bursa'da 300 öğrenci 'Cumhuriyet' yazdı, drone ile kaydedildi

    Fatih Ortaokulu'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında, öğrenciler okulun bahçesinde "Cumhuriyet" yazını oluşturacak şeklinde sıralandı.
    • 29.10.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 10:59
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    Bursa'da 300 öğrenci 'Cumhuriyet' yazdı, drone ile kaydedildi

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Fatih Ortaokulu öğrencileri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını çoşkuyla kutladı.

    Toplam 300 öğrenci, okuldaki öğretmenleri eşliğinde okul bahçesinde kırmızı ve beyaz renklende giyindi.

    "Cumhuriyet" yazdılar

    Öğrenciler, bedenleriyle toplu bir şekilde oluşturdukları koreografi etkinliklerinde “Cumhuriyet” yazısını yazdı.

    O anlar drone ile ölümsüzleştirildi

    Toplamda 300 öğrencinin katıldığı etkinlikte senkronize bir şekilde Cumhuriyet yazdığı anlar drone kamerası ile kaydedildi.

    300 öğrenciyle Cumhuriyet yazdılar VİDEO

    "Fatih" yazarak okulun imzasını attılar

    Öğrenciler, programının sonunda "Fatih" yazarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini okulun adıyla süslediler.

    İHA'nın haberine göre, Fatih Ortaokulu Müdürü Muhsin Şahin, "Geçen yıl okulumuz bahçesinde öğrencilerimizden oluşan bayrak gösterisi takdire şayandı.

    Bu yıl da gerçekleştirilen gösteriden memnuniyet duyduk. Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun" şeklinde konuştu.

    Bursa da 300 öğrenci Cumhuriyet yazdı, drone ile kaydedildi #1

    Bursa da 300 öğrenci Cumhuriyet yazdı, drone ile kaydedildi #2

    Bursa da 300 öğrenci Cumhuriyet yazdı, drone ile kaydedildi #3


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