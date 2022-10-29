Bursa'da 300 öğrenci 'Cumhuriyet' yazdı, drone ile kaydedildi

Bursa'da 300 öğrenci 'Cumhuriyet' yazdı, drone ile kaydedildi

Fatih Ortaokulu'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında, öğrenciler okulun bahçesinde "Cumhuriyet" yazını oluşturacak şeklinde sıralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Fatih Ortaokulu öğrencileri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını çoşkuyla kutladı.

Toplam 300 öğrenci, okuldaki öğretmenleri eşliğinde okul bahçesinde kırmızı ve beyaz renklende giyindi.

"Cumhuriyet" yazdılar

Öğrenciler, bedenleriyle toplu bir şekilde oluşturdukları koreografi etkinliklerinde “Cumhuriyet” yazısını yazdı.

O anlar drone ile ölümsüzleştirildi

Toplamda 300 öğrencinin katıldığı etkinlikte senkronize bir şekilde Cumhuriyet yazdığı anlar drone kamerası ile kaydedildi.

"Fatih" yazarak okulun imzasını attılar

Öğrenciler, programının sonunda "Fatih" yazarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini okulun adıyla süslediler.

İHA'nın haberine göre, Fatih Ortaokulu Müdürü Muhsin Şahin, "Geçen yıl okulumuz bahçesinde öğrencilerimizden oluşan bayrak gösterisi takdire şayandı.

Bu yıl da gerçekleştirilen gösteriden memnuniyet duyduk. Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun" şeklinde konuştu.



