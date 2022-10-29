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- Bursa'da 300 öğrenci 'Cumhuriyet' yazdı, drone ile kaydedildi
Bursa'da 300 öğrenci 'Cumhuriyet' yazdı, drone ile kaydedildi
- 29.10.2022 - 10:50
- Güncelleme : 29.10.2022 - 10:59
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Fatih Ortaokulu öğrencileri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını çoşkuyla kutladı.
Toplam 300 öğrenci, okuldaki öğretmenleri eşliğinde okul bahçesinde kırmızı ve beyaz renklende giyindi.
"Cumhuriyet" yazdılar
Öğrenciler, bedenleriyle toplu bir şekilde oluşturdukları koreografi etkinliklerinde “Cumhuriyet” yazısını yazdı.
O anlar drone ile ölümsüzleştirildi
Toplamda 300 öğrencinin katıldığı etkinlikte senkronize bir şekilde Cumhuriyet yazdığı anlar drone kamerası ile kaydedildi.
300 öğrenciyle Cumhuriyet yazdılar VİDEO
"Fatih" yazarak okulun imzasını attılar
Öğrenciler, programının sonunda "Fatih" yazarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini okulun adıyla süslediler.
İHA'nın haberine göre, Fatih Ortaokulu Müdürü Muhsin Şahin, "Geçen yıl okulumuz bahçesinde öğrencilerimizden oluşan bayrak gösterisi takdire şayandı.
Bu yıl da gerçekleştirilen gösteriden memnuniyet duyduk. Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun" şeklinde konuştu.