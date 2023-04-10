Bursa'da 4 yaşındaki çocuğun el ve ayakları orantısız büyüyor Nadir görülen bir hastalığa yakalanan 4 yaşındaki Mahmut Efe Tiryaki'nin yürüyebilmesi için ailesi hayırseverlerin yardımını bekliyor.

İHA

Bursa’da yaşayan Sinan-Nurgül Tiryaki çiftinin oğulları Mahmut Efe, maddi imkânsızlıklar içinde güçlükle tedavi görüyor.

4 yaşındaki çocuğun elleri ve ayakları anormal bir şekilde hızlı büyüyor.

Klippel-trenaunay sendromu olan minik Efe'nin el ve ayakları olması gerekenden 4 kat daha büyük hale geldi.

Klippel-trenaunay sendromu tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Sinan-Nurgül Tiryaki çifti, daha önce bir hayırsever sayesinde ayaklarından ameliyat olduğunu bu sayede ayaklarından çektiği ağrıları ciddi şekilde hafiflediğini söylüyor.

Ameliyat olması gerekiyor

Gelecek yıllarda da ellerini kullanabilmesi için bir ameliyat daha olması gerektiğini belirten çift tedavi masraflarını karşılayamadıklarını ve şimdiye kadar yapılan tetkiklerin ve tedavinin sadece süreci yavaşlattığını söyleyip, yardım eli uzatılmasını bekliyor.

"Ayaklarının biri 25 diğeri 30 numara"

Çocuğunun ameliyat olamaması durumunda yaşı ilerledikçe ellerinin orantısız büyümeye devam edeceğinden kullanamayacak hale geleceğini söyleyenEfe'nin annesi Nurgül Tiryaki, şu ifadeleri kullandı: