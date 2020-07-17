Bursa'da 5 yıldır kira ödemediği evden polis çıkardı

Evden çıkmamak için direnen vatandaş, polislere "Sizi yaralarım" tehditleri savurdu.

42 yaşındaki Hasan Sonöner, 5 yıl önce babası ile Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi 6. Yasemin Sokak’taki bir ev kiraladı.

Babası 3 ay sonra vefat edince, Sonöner evde tek başına yaşamaya başladı.

Hasan Sonöner, bu sürede kira ödemedi. Yaklaşık 5 yıl boyunca kirasını alamayan ev sahibi Yusuf Yıldırım geçen yıl tahliye davası açtı.

EVDEN TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Mahkeme Yıldırım'ı haklı bularak, mart ayında Sonöner’in evden tahliye edilmesine karar verdi. Sonöner ise kendisine tebliğ edilen karara rağmen evde oturmaya devam etti.

DEVREYE POLİS GİRDİ

Ev sahibi Yusuf Yıldırım, icra memurlarıyla birlikte Sonöner’in kapısına dayandı. Ancak Sonöner, kapıyı açmayarak, kimseyi içeri almadı. Bunun üzerine polisten yardım istendi. Polis memurlarına da kapı açılmayınca, adrese çok sayıda takviye ekip yönlendirildi.

"SİZİ YARALARIM"

Hasan Sonöner, "Sizi yaralarım" diyerek tehdit ettiği polisler tarafından zorla evden çıkarıldı. Evinin baba yadigarı olduğunu savunan Sonöner, evden çıkarıldıktan sonra içeri giren icra memurlarından bütün şahsi eşyalarının kendisine teslim edilmesini istedi.

Hasan Sonöner, polis ekipleri tarafından karakola götürülürken, icra memurları evin boşaltılması için çalışmalara başladı.