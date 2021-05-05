Bursa'da 6 aylık hamile hakim koronavirüse yenik düştü

Bursa Adliyesi’nde görevli hakim Ebru Us Aykaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, bebeğinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Bursa 14'üncü İş Mahkemesi hakimi 42 yaşındaki Ebru Us Aykaş, 23 Nisan’da rahatsızlanınca hastaneye başvurdu.

Aykaş’ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 6 aylık hamile olan Aykaş, durumu ağırlaşınca Bursa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

BEBEĞİ 6 GÜN ÖNCE ALINDI

Aykaş’ın karnındaki bebeği, 29 Nisan’da operasyonla alındı. 6 aylıkken dünyaya gelen bebek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hakim Aykaş ise bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hakim Ebru Us Aykaş’ın ölümü, Bursa Adliyesi’nde görev yapan memur ve çalışanları yasa boğdu.

"YARGI CAMİASININ BAŞI SAĞ OLSUN"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa Hakimi Ebru Us Aykaş’ın vefat haberini üzüntü ile aldım. Rabbim mağfiret eylesin. Kederli ailesinin, yakınlarının ve yargı camiasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Hakim Aykaş'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi.









