Petrol
95.56
2.73%
Euro
18.101
-0.10%
Dolar
18.2248
0.14%
Altın
1.004
0.17%
Borsa
3321
0.00%
Bitcoin
363.153
-0.10%
BTXN Coin
5.15
2.58%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Bursa'da 7 down sendromlu genç kıza temsili düğün yapıldı

    Tek hayali gelinlik giymek olan down sendromlu genç kızlar için düğün töreni yapıldı. İlk danslarını ağabeyler, kardeşleri ve babalarıyla yapan kızların mutlulukları davetlileri duygulandırdı.
    • 05.09.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 11:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da 7 down sendromlu genç kıza temsili düğün yapıldı

    Down sendromlu genç kızların düğün hayallerini gerçekleştirmek için seferber oldular.

    Bursa'da yaşayan 7 down sendromlu genç kızın aileleri, temsili bir düğün organizasyonu için harekete geçti.

    20 araçlık konvoy yapıldı

    Düğün töreni öncesinde kuaföre giden kızların saçları ve makyajları yapıldı. Ardından gelinlik giyerek evlerine geçtiler.

    Burada babaevlerinden 20'ye yakın süslenen araçlarla konvoy halinde düğün alanına gittiler.

    Bursa'da 7 down sendromlu genç kıza temsili düğün yapıldı VİDEO

    Bursa da 7 down sendromlu genç kıza temsili düğün yapıldı #1

    İlk dans yapıldı

    Kimisi ağabeyi ile kimisi kardeşi ve babasıyla ilk dansını yaptı.

    Duygusal anların yaşandığı düğünde, hareketli şarkılar çalmaya başladı.

    İHA'nın aktarımına göre; kendileri için hazırlanan pastayı kesen kızlar, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

    Bursa da 7 down sendromlu genç kıza temsili düğün yapıldı #2

    "Kardeşimin hayaliydi"

    Gençlerden Eslem Mert’in ağabeyi Alperen, “Bu düğün kardeşimin hayaliydi. Bunu gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum. Tüm kusurlu insanların istediklerini gerçekleştirmek gerçekten çok güzel bir duygu.” dedi.

    Bursa da 7 down sendromlu genç kıza temsili düğün yapıldı #3

    "Gelinlik almak için para biriktiriyordu"

    Kızlarının her düğün gördüğünde kendisinin ne zaman düğünü olacak diye sorduğunu dile getiren anne, “Ben de gelin olmak, kına yakmak istiyorum diyordu. Babası ve kardeşi para verdiğinde gelinlik almak için biriktiriyordu. Biz de böyle bir organizasyon yaptıklarını duyunca katılmaya karar verdik. Herkesten Allah razı olsun. Kızımın mutluluğu her şeye değer.” diye konuştu.

    Bursa da 7 down sendromlu genç kıza temsili düğün yapıldı #4

    "Dezavantajlı genç kızlarımızın yüzünü güldürmeye çalışıyoruz"

    Engelli Kadınlar Derneği (ENKADER) Başkan Yardımcısı Tuğba Arda, “Sosyal sorumluluk projeleriyle insanlara dokunmaya çalışıyoruz. Evlenemeyen dezavantajlı genç kızlarımızın bir gün de olsa yüzünü güldürmeye çalışıyoruz.” dedi.

    Bursa da 7 down sendromlu genç kıza temsili düğün yapıldı #5


    İlginizi Çekebilir

    Polonya'da 'kadın vampir'e ait olduğu düşünülen iskelet bulundu
    Dünya

    Polonya'da "kadın vampir"e ait olduğu düşünülen iskelet bulundu

    Ünlü iş adamının kripto projesi getiri garantili!
    BTCPrime

    Ünlü iş adamının kripto projesi getiri garantili!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere çay ısmarladı
    İç Haber

    Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere çay ısmarladı

    Görüş Bildir