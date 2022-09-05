Tek hayali gelinlik giymek olan down sendromlu genç kızlar için düğün töreni yapıldı. İlk danslarını ağabeyler, kardeşleri ve babalarıyla yapan kızların mutlulukları davetlileri duygulandırdı.

Down sendromlu genç kızların düğün hayallerini gerçekleştirmek için seferber oldular.

Bursa'da yaşayan 7 down sendromlu genç kızın aileleri, temsili bir düğün organizasyonu için harekete geçti.

20 araçlık konvoy yapıldı

Düğün töreni öncesinde kuaföre giden kızların saçları ve makyajları yapıldı. Ardından gelinlik giyerek evlerine geçtiler.

Burada babaevlerinden 20'ye yakın süslenen araçlarla konvoy halinde düğün alanına gittiler.

Bursa'da 7 down sendromlu genç kıza temsili düğün yapıldı VİDEO



İlk dans yapıldı

Kimisi ağabeyi ile kimisi kardeşi ve babasıyla ilk dansını yaptı.

Duygusal anların yaşandığı düğünde, hareketli şarkılar çalmaya başladı.

İHA'nın aktarımına göre; kendileri için hazırlanan pastayı kesen kızlar, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Kardeşimin hayaliydi"

Gençlerden Eslem Mert’in ağabeyi Alperen, “Bu düğün kardeşimin hayaliydi. Bunu gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum. Tüm kusurlu insanların istediklerini gerçekleştirmek gerçekten çok güzel bir duygu.” dedi.

"Gelinlik almak için para biriktiriyordu"

Kızlarının her düğün gördüğünde kendisinin ne zaman düğünü olacak diye sorduğunu dile getiren anne, “Ben de gelin olmak, kına yakmak istiyorum diyordu. Babası ve kardeşi para verdiğinde gelinlik almak için biriktiriyordu. Biz de böyle bir organizasyon yaptıklarını duyunca katılmaya karar verdik. Herkesten Allah razı olsun. Kızımın mutluluğu her şeye değer.” diye konuştu.

"Dezavantajlı genç kızlarımızın yüzünü güldürmeye çalışıyoruz"

Engelli Kadınlar Derneği (ENKADER) Başkan Yardımcısı Tuğba Arda, “Sosyal sorumluluk projeleriyle insanlara dokunmaya çalışıyoruz. Evlenemeyen dezavantajlı genç kızlarımızın bir gün de olsa yüzünü güldürmeye çalışıyoruz.” dedi.