Genç neslin sporu bir yaşam tarzı haline getirmesi için hazırlanan projeyle 7 okula portatif yüzme havuzları kurulacak. Havuz kurulan bir okulda gençlere yüzme eğitimleri verilmeye başlandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dâiresi Başkanlığı koordinasyonunda Bursa Osmangazi’de birçok okul yeni bir projeye dahil edildi.

Pilot Sanayi İlkokulu, Nilüfer’de Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu, Yıldırım’da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Mudanya’da Mütâreke İlkokulu, Yenişehir’de Aydoğdubey İlkokulu, Orhangazi’de Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu ve Mustafakemalpaşa’da Mustafakemalpaşa Ortaokulu bahçesine portatif yüzme havuzları kuruldu.

KEYİFLİ YAZ TATİLİ İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Yarı olimpik yüzme havuzlarına yakın olarak 12x24 metre ebatlarında ve 1.20 metre derinliğindeki havuzların yanı sıra aynı alana çocukların yaz tatilini keyifli bir atmosferde geçirebilmeleri için oyun ve spor alanları oluşturulacak.

Bursa'da 7 okul, tatil köyü gibi havuzlarla doldurulacak ViDEO







TATİL KÖYÜNÜ ARATMADI

Proje dâhilinde 5 Temmuz - 25 Ağustos tarihleri arasında uzman eğitmenler ile 6-13 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi verilmeye başladı. Kurulan ilk havuz etkinliğinde çocuklar akın etti. Tatil köyünü aratmayan görüntüler ortaya çıktı.





BAŞVURULARA AÇIK

Portatif yüzme havuzları ile çocukların tatil zamanlarını değerlendirmeleri, bedenen, zihnen ve sosyal olarak gelişmelerine katkı sağlanması hedeflenirken, proje çerçevesinde 10 bin çocuğa ulaşılması bekleniyor. Projeden yararlanmak isteyenler www.bbbgenclikkulubu.com adresinden daha detaylı bilgiye ulaşabilecekler.



