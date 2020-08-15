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    Bursa'da 7 yıl sonra kumbarasından 12 bin 800 TL çıktı

    Biriktirdiği parayı tek tek sayan Abdulkadir Şen, ortaya çıkan tabloyla poz verdi.
    • DHA
    • 15.08.2020 - 16:56
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    Bursa'da 7 yıl sonra kumbarasından 12 bin 800 TL çıktı

    Bursa'da bir vatandaş, yıllarca biriktirdiği parayı saydı.

    İznik ilçesinde yaşayan çiftçi Abdulkadir Şen, 7 yıl önce kullanılmayan klima tüpünü, madeni para sığacak şekilde delik açıp, kumbara olarak kullanmaya başladı.

    MİKTARI MERAK ETTİ

    7 yıl boyunca madeni paraları kumbarasına attı. Biriken parayı merak eden Şen, demir kesme makinesiyle klima tüpünü açtı.

    TEK TEK SAYDI

    Paraları tek tek sayan Şen, biriktirdiği miktarın 12 bin 800 TL olduğunu gördü. Şen, paralarla çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Bursa da 7 yıl sonra kumbarasından 12 bin 800 TL çıktı #1

    Bursa da 7 yıl sonra kumbarasından 12 bin 800 TL çıktı #2

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