Bursa'da 78 yaşındaki vatandaş, baston üretmeye devam ediyor

Günde 2-3 baston yapabildiğini belirten Şükrü Kaya, bu işi hobi haline getirdiğini söyledi.

Bursa’nın İznik ilçesi İnikli Mahallesi’nde yaşayan 78 yaşındaki Şükrü Kaya, evinin bahçesindeki odunlukta 30 yıldır baston üretiyor.

Doğduğundan beri aynı yerde yaşayan Kaya, 30 yıl önce geçirdiği sinir hastalığından sonra doktor tavsiyesi ile baston yapımına başladı.

Hobisini devam ettiren Kaya, bastonları hediye olarak verdiğini ve gelir elde etmediğini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE BASTONUM VARDIR"

Doğduğundan beri bu köyde yaşadığını anlatan Kaya, “Ben çok eskiden sinir rahatsızlığı geçirdim. Doktor bana 'kendini oyalayacak işler yapmalısın' dedi. Ondan sonra takımları aldım. Uğraşmaya başladım.

Çok şükür iyileştim. Yaklaşık 30 senedir de baston yapıyorum. Yaptığım bastonları satmıyor, hediye veriyorum. Türkiye’nin her yerinde bastonum vardır. Baston koleksiyoncuları gelip baston alıyorlar.” dedi.

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"EN GÜZEL BASTON KIZILCIK AĞACINDAN OLUR"

Bastonun en güzelinin kızılcık ağacından yapıldığını dile getiren Kaya, "Bizim Koyundere mevkii dediğimiz bayırda kızılcık ağaçları çoktur. Oradan keseriz. Evde düzleyip, 6-7 ay bekletiriz. Daha sonra ilaçlı suyun içine alırız. Bir süre ilaçlı suda bekledikten sonra kurumaya bırakırız.

Kuruduktan sonra da işlemlerini yapar, baston haline getiririz. Baston yapmanın zorluğu var ama sonuçta gönül eğlendirmek için yapıyorum. Günde 2-3 baston yaparsın. Ama ben bu işi artık hobi haline getirdim. Kendi keyfime göre üretim yapıyorum." ifadelerini kullandı.