Dolar
7.4936
0.281%
Euro
8.8882
0.3817%
Altın
1946.64
0.3252%
Borsa
1105.98
0.2974%
G. Altın
469.123
0.6205%
Bitcoin
77811.19
0.335%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Bursa'da 78 yaşındaki vatandaş, baston üretmeye devam ediyor

    Günde 2-3 baston yapabildiğini belirten Şükrü Kaya, bu işi hobi haline getirdiğini söyledi.
    • İHA
    • 14.09.2020 - 09:40
    • Güncelleme : 14.09.2020 - 09:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da 78 yaşındaki vatandaş, baston üretmeye devam ediyor

    Bursa’nın İznik ilçesi İnikli Mahallesi’nde yaşayan 78 yaşındaki Şükrü Kaya, evinin bahçesindeki odunlukta 30 yıldır baston üretiyor.

    Doğduğundan beri aynı yerde yaşayan Kaya, 30 yıl önce geçirdiği sinir hastalığından sonra doktor tavsiyesi ile baston yapımına başladı.

    Hobisini devam ettiren Kaya, bastonları hediye olarak verdiğini ve gelir elde etmediğini söyledi.

    "TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE BASTONUM VARDIR"

    Doğduğundan beri bu köyde yaşadığını anlatan Kaya, “Ben çok eskiden sinir rahatsızlığı geçirdim. Doktor bana 'kendini oyalayacak işler yapmalısın' dedi. Ondan sonra takımları aldım. Uğraşmaya başladım.

    Çok şükür iyileştim. Yaklaşık 30 senedir de baston yapıyorum. Yaptığım bastonları satmıyor, hediye veriyorum. Türkiye’nin her yerinde bastonum vardır. Baston koleksiyoncuları gelip baston alıyorlar.” dedi.

    Bursa'da 78 yaşındaki bastoncu dede ViDEO

    Bursa da 78 yaşındaki vatandaş, baston üretmeye devam ediyor #1

    "EN GÜZEL BASTON KIZILCIK AĞACINDAN OLUR"

    Bastonun en güzelinin kızılcık ağacından yapıldığını dile getiren Kaya, "Bizim Koyundere mevkii dediğimiz bayırda kızılcık ağaçları çoktur. Oradan keseriz. Evde düzleyip, 6-7 ay bekletiriz. Daha sonra ilaçlı suyun içine alırız. Bir süre ilaçlı suda bekledikten sonra kurumaya bırakırız.

    Kuruduktan sonra da işlemlerini yapar, baston haline getiririz. Baston yapmanın zorluğu var ama sonuçta gönül eğlendirmek için yapıyorum. Günde 2-3 baston yaparsın. Ama ben bu işi artık hobi haline getirdim. Kendi keyfime göre üretim yapıyorum." ifadelerini kullandı.

    Bursa da 78 yaşındaki vatandaş, baston üretmeye devam ediyor #2

    Bursa da 78 yaşındaki vatandaş, baston üretmeye devam ediyor #3

    Bursa da 78 yaşındaki vatandaş, baston üretmeye devam ediyor #4

    Bursa da 78 yaşındaki vatandaş, baston üretmeye devam ediyor #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir