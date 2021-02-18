Bursa'da aç hayvanlara dikkat çekmek için arı kılığına girdi

Karda aç kalan hayvanlara dikkat çekmek için arı kostümü giyen tiyatrocu, kostümüyle birlikte karda yarım metre boyunca yuvarlandı.

Bursa'da daha evvel de defalarca kostüm giyip farklı konulara dikkat çeken tiyatro sanatçı Bahtiyar Keskin, yağan yoğun karda sokak hayvanlarının aç kalacağını düşünüp harekete geçti.

Bahtiyar Keskin, arı kostümü giyip vatandaşlara çağrıda bulundu.

SOKAK HAYVANLARININ BESLENMESİNİ İSTEDİ

Giydiği arı kostümüyle karların üzerinde ekmek arayıp bulmaya çalışan ve bu gösterisiyle sokak hayvanlarının karda yemek bulamadığını anlatan oyuncu, arı kostümüyle tek tek vatandaşları durdurup, karda sokak hayvanlarını beslemelerini istedi.

YARDIM SÖZÜ ALDI

Bazı vatandaşlar tepkisiz kalırken, bazıları ise hayvanlara yardım sözü verdi.

"HAYVANLAR AÇ KALMASIN"

Sokak hayvanlarının karda yemek bulamadığını ifade eden Bahtiyar Keskin, "Ben hayvan kostümü giyerek sokak hayvanlarına dikkat çekmek istedim. Karların üzerinde yemek arayarak hayvanların zor durumda olduğunu anlattım. Bazı insanlar duyarlı olurken, bazıları ise ilgisiz kaldı. Hayvanlar açlıktan ölmesin." dedi.

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