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    Bursa'da acıkan ayı, ağaca tırmanıp kampçıların yemeğini aldı

    Sarıalan etrafında acıkan ayı kampçıların ağaca astığı yemeğe ulaşarak karnını doyurdu. O anlar kampçıların kamerasına takıldı.
    • 15.09.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 17:54
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    Bursa'da acıkan ayı, ağaca tırmanıp kampçıların yemeğini aldı

    Bursa Uludağ'da Sarıalan bölgesinde acıkan ayı, kamp alanında yiyecek aradı.

    Zeki ayı, kampçıların iki ağaç arasına gerdiği ipte asılı poşetteki yiyeceklere ulaşmak için çabaladı.

    Ayı yemek için ağaca tırmandı

    Çabalarında  yetersiz olduğunu fark eden ayı çözümü ağaca tırmanmakta buldu.

    Poşeti delerek yere dökülen yiyecekleri yiyen ayının o anları kampçıların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Yemek bulan misafire yeni biri geldi

    Ayının hedefine ulaştığını fark eden bir tilkinin de ayının arkasından yiyeceklerden yemek için yaklaştığı görüldü.

    Bir süre meddet uman tilki, kendisinin ulaşamayacağını anlayınca  bölgeden uzaklaştı.

    Bursa da acıkan ayı, ağaca tırmanıp kampçıların yemeğini aldı #1

    Bursa da acıkan ayı, ağaca tırmanıp kampçıların yemeğini aldı #2

    Bursa da acıkan ayı, ağaca tırmanıp kampçıların yemeğini aldı #3

    Bursa da acıkan ayı, ağaca tırmanıp kampçıların yemeğini aldı #4


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