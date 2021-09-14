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    Bursa'da alkolün etkisiyle trafoya çıkan kişi, uyudu

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre alkollü olan ve baz istasyonunun bulunduğu direğe çıkan 40 yaşındaki Tayfun A. yatıp, uyudu.
    • DHA
    • 14.09.2021 - 19:31
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 19:57
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    Bursa'da alkolün etkisiyle trafoya çıkan kişi, uyudu

    Saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesinde meydana gelen olayda, alkol aldığı iddia edilen Tayfun A., bir süre sonra baz istasyonunun bulunduğu 20 metre yüksekliğindeki direğe tırmandı.

    ÇIKTIĞI DİREKTE UYUDU

    Yaklaşık 10 metre yüksekliğe çıkan Tayfun A., oturduktan sonra bulunduğu yerde uyudu. Tayfun A.'yı direkte yatar vaziyette gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bursa'da alkolün etkisiyle trafoya çıkan kişi, uyudu VİDEO

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    UYANINCA DİREKTEN İNDİ

    Olay yerine gelen polis ekipleri Tayfun A.'yı seslenerek uyandırmaya çalıştı. Bir süre sonra uyanan Tayfun A., kendi imkanıyla çıktığı direkten indi.

    Polis ekiplerine, direğe ne zaman ve nasıl çıktığını hatırlamadığını söyleyen Tayfun A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Bursa da alkolün etkisiyle trafoya çıkan kişi, uyudu #2

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