Bursa'da annesi ölen kuzu, evde bebek gibi büyütülüyor Evde beslenen 2,5 aylık kuzu, dışarıda vatandaşların ilgi odağı oluyor. Kuzuya sahip çıkan aile, "Evin bir bireyi oldu artık" dedi.

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İHA

Bursa’nın İznik ilçesinde doğum sırasında annesi ölen kuzuya Karanfil Ailesi sahip çıktı.

2,5 aylık Mercan adlı kuzunun altını bezliyorlar. Sevimli kuzu, dışarıda da gezdiriliyor.

Altın gününe giden Ayşe Karanfil, burada annesi doğumda ölen kuzuyu görünce çok etkilendi.

Bebekleri gibi bakıyorlar

Dünyaya gelen iki kuzudan birini sahiplenmek istedi. Gözlerini dünyaya açan kuzuya bebekleri gibi bakan Karanfil Ailesi, her geçen gün onu daha da benimsedi.

Aile, elleriyle beslediği kuzuyu bir an olsun bile yanından ayırmıyor. Evin içinde bezle gezen Mercan, bahçede ise koşup oynuyor.

Dışarıda ilgi odağı oluyor

Ayşe Karanfil, gittiği her yere kuzusunu da götürüyor. Kuzuyu gören vatandaşlar, onunla hem fotoğraf çektiriyor hem de elleriyle besliyor.

"Altını bağlıyoruz"

Kuzuyu asla yanlarından ayırmayacaklarını belirten Karanfil, şöyle dedi:

Gün için gittiğim Yenişehir Aydoğdu köyünde annesi ölen bu kuzuyu gördüm. Çok etkilendim, arkadaşımdan istedim, verdi.



Aldım, eve getirdim. Evin bir bireyi oldu artık. Altını bağlıyoruz. Sahile, çarşıya, pazara, bahçeye onunla gidiyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)