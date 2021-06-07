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    Bursa'da aracın çarptığı köpeğinin başında gözyaşı döktü

    Otomobilin çarpması sonucu yaralanan yavru köpeğin sahibi, köpeğinin başında dakikalarca ağladı. Yaralı köpek, veterinere götürüldü.
    • İHA
    • 07.06.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 11:02
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    Bursa'da aracın çarptığı köpeğinin başında gözyaşı döktü

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarpması sonucu yaralanan yavru köpeğin sahibi, başında gözyaşı döktü.

    Mahmudiye Mahallesi 19. Mobilya Sokak'ta Emre E. yönetimindeki 16 K 8551 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen köpek ağır yaralandı.

    BAŞINDA AĞLADI

    Kazanın ardından sürücü, polise haber verdi. O sırada yoldan geçen bir genç, yerde yatan köpeğini görünce şoke oldu. Köpeğinin başına gelen genç, yaralı olduğunu görünce dakikalarca gözyaşı döktü. Yaralı olan köpeğini aracına alan genç, veterinere götürdü.

    Bursa'da aracın çarptığı köpeğinin başında gözyaşı döktü VİDEO

    Bursa da aracın çarptığı köpeğinin başında gözyaşı döktü #1

    Bursa da aracın çarptığı köpeğinin başında gözyaşı döktü #2

    Bursa da aracın çarptığı köpeğinin başında gözyaşı döktü #3

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