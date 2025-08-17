Bursa'da aracına yaklaşan tilkiyi cipsle besledi: İzleyenleri şaşkına çevirdi

Bursa'da ilginç görüntüler...

İnegöl ilçesinde kırsal mahallede meydana geldi. Yaşanan olayda bir sürücü aracının yanına yaklaşan tilkiyi fark etti.

TİLKİYE CİPS VERDİ

Yanına gelen tilki ile kısa bir etkileşim yaşayan sürücü yanında bulunan cipsi tilkiye verdi. Cipsi yiyen tilkinin görüntüleri ise cep telefonu ile kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Nadir rastlanan o anlar sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, tilki ve sürücünün o anlarını hayretler içinde izledi.