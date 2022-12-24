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    Bursa'da arkadaşı alkollü araç kullanırken yakalandı o şarkı söyledi

    Uygulama noktasından kaçmaya çalışırken yakalanan 1.14 promil alkollü sürücünün arkadaşı ekiplere şarkı söyleyerek herkesi güldürdü.
    • 24.12.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 11:18
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    Bursa'da arkadaşı alkollü araç kullanırken yakalandı o şarkı söyledi

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uygulama noktası kuran trafik polislerini gören sürücü, yanında bulunan arkadaşıyla kaçmak isterken başka bir uygulama noktasına takıldı.

    Alkol testi yapan ekipler sürücünün 1.14 promil alkollü olduğunu gördü.

    Aracı bağlanan sürücünün arkadaşı, Şafak Sezer ve Azer Bülbül’e benzer duruşuyla trafik polislerine şok etti.

    “Seni sevdim, bir gül gibi”

    Bunun yanı sıra sürücünün arkadaşı, “Seni sevdim, bir gül gibi”, “Kör kurşun” parçalarını söyleyip mini konser verdi.

    O anlar kameralara yansıdı

    Polisleri sesiyle tebessüm ettiren kişinin o renkli anları kameraya saniye saniye yansıdı.

    Alkollü arkadaşına ceza yağdı, o ise mini konser verdi VİDEO

    "Meşhur olursam sana araba alırım"

    Herkesi şoke eden sürücünün arkadaşı Mehmet D. , kendisini çeken basın mensubuna "Meşhur olursam sana uno araba alacağım" dedi.

    Para cezası kesildi

    Öte yandan, alkollü yakalanan sürücünün 6 ay ehliyetine el konuldu ve 1823 lira ceza kesildi.

    Bursa da arkadaşı alkollü araç kullanırken yakalandı o şarkı söyledi #1

    "Bakalım çıkışımız nasıl olacak"

    Sürücü polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, arkadaşı ise peşinden koşarak karakola geldi.

    Karakola koşarak giren Mehmet D. bu kez de "Girişimiz var ama bakalım çıkışımız nasıl olacak?" diyerek herkesi güldürdü.

    "Herşey vatan için"

    İHA'nın haberine göre, görevini yapan polis memurlarını alçılı eliyle tebrik eden Mehmet D. "Herşey vatan için" ifadelerini kullandı.

    Bursa da arkadaşı alkollü araç kullanırken yakalandı o şarkı söyledi #2

    Bursa da arkadaşı alkollü araç kullanırken yakalandı o şarkı söyledi #3

    Bursa da arkadaşı alkollü araç kullanırken yakalandı o şarkı söyledi #4

    Bursa da arkadaşı alkollü araç kullanırken yakalandı o şarkı söyledi #5

    Bursa da arkadaşı alkollü araç kullanırken yakalandı o şarkı söyledi #6


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