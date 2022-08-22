Petrol
95.45
-1.31%
Euro
18.1377
-0.10%
Dolar
18.1206
0.19%
Altın
1.012
-0.33%
Borsa
3035
0.47%
Bitcoin
388.644
-0.82%
BTXN Coin
5.53
-2.64%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 24 C

    Bursa'da aşırı sıcaklar nedeniyle hayvanlara buzlu meyve verildi

    Sıcak havadan etkilenen vatandaşlar evlerde korunmayı tercih ederken hayvanat bahçesindeki canlılar ise buzlu meyveli kokteyllerle korundu.
    • İHA
    • 22.08.2022 - 09:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da aşırı sıcaklar nedeniyle hayvanlara buzlu meyve verildi

    Yurt genelinde sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor...

    Bursa'da termometreler 33 dereceyi gösterdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyrede sıcaklar nedeniyle kent sakinleri zorunlu olmadıkça evlerine çekilmeyi tercih etti.

    Öte yadan hayvanlar da aşırı sıcaklardan olumsuz yönde etkilendi.

    Buzlu kokteyl hazırlandı

    Sokak hayvanları için her caddede su bulundurulurken, hayvanat bahçesindeki canlılar için ise buzlu meyve yapıldı.

    Hayvanlar bu sayede buzlu kokteylleriyle hem serinliyor hem de karnını doyuruyor.

    Bursa da aşırı sıcaklar nedeniyle hayvanlara buzlu meyve verildi #1

    Çocukların ilgi odağı oldular

    Bakıcıların ellerinden buzlu karpuz ve kavun yiyen tapirler, serin serin karınlarını doyurmanın keyfine varıyor.

    Çeşitli meyvelerden oluşan buzlu kokteyler için ise birbiriyle yarışan maymunlar, çocukların ilgi odağı oldu.

    Bursa da aşırı sıcaklar nedeniyle hayvanlara buzlu meyve verildi #2

    Gölge alanları tercih ediyorlar

    İHA'nın aktarımına göre; hayvanat bahçesindeki diğer hayvanların, sıcaktan korunmak için sürekli gölge alanları seçmesi dikkat çekti.

    Bursa da aşırı sıcaklar nedeniyle hayvanlara buzlu meyve verildi #3


    Bursa da aşırı sıcaklar nedeniyle hayvanlara buzlu meyve verildi #4

    Bursa da aşırı sıcaklar nedeniyle hayvanlara buzlu meyve verildi #5


    İlginizi Çekebilir

    Tesla'nın tahtını sallayan elektrikli otomobil: Lucid Air Sapphire
    Otomobil

    Tesla'nın tahtını sallayan elektrikli otomobil: Lucid Air Sapphire

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    İstanbul dahil 15 il için sağanak yağış uyarısı
    Gündem

    İstanbul dahil 15 il için sağanak yağış uyarısı

    Görüş Bildir