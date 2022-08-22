Bursa'da aşırı sıcaklar nedeniyle hayvanlara buzlu meyve verildi

Sıcak havadan etkilenen vatandaşlar evlerde korunmayı tercih ederken hayvanat bahçesindeki canlılar ise buzlu meyveli kokteyllerle korundu.

Yurt genelinde sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor...

Bursa'da termometreler 33 dereceyi gösterdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyrede sıcaklar nedeniyle kent sakinleri zorunlu olmadıkça evlerine çekilmeyi tercih etti.

Öte yadan hayvanlar da aşırı sıcaklardan olumsuz yönde etkilendi.

Buzlu kokteyl hazırlandı

Sokak hayvanları için her caddede su bulundurulurken, hayvanat bahçesindeki canlılar için ise buzlu meyve yapıldı.

Hayvanlar bu sayede buzlu kokteylleriyle hem serinliyor hem de karnını doyuruyor.

Çocukların ilgi odağı oldular

Bakıcıların ellerinden buzlu karpuz ve kavun yiyen tapirler, serin serin karınlarını doyurmanın keyfine varıyor.

Çeşitli meyvelerden oluşan buzlu kokteyler için ise birbiriyle yarışan maymunlar, çocukların ilgi odağı oldu.

Gölge alanları tercih ediyorlar

İHA'nın aktarımına göre; hayvanat bahçesindeki diğer hayvanların, sıcaktan korunmak için sürekli gölge alanları seçmesi dikkat çekti.











