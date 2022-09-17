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    Bursa'da asker eğlencesi savaş alanına döndü

    Osmangazi ilçesi'nde asker eğlencesi yapmak isteyen gençler arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
    • 17.09.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 17:49
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    Bursa'da asker eğlencesi savaş alanına döndü

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi'nde asker eğlencesi yapmak isteyen bir grup ortalığın karışmasına sebep oldu.

    Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 taraf arasında tartışma çıktı.

    Birbirlerini dövdüler

    Kısa sürede kızışan tartışma bir anda kavgaya sebep oldu. Tarafların arkdaşlarının karıştığı kavga da ortalık karıştı.

    İki tarafında birbirine vurduğu kavgaya ihbar üzerine polis ekipleri sevkedildi.

    İHA'nın haberine göre, kavgayı güçlükle ayıran ekipler, asker eğlencesini savaş alanına çeviren gençlerin ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

    O anlar mahallelinin cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

    Bursa'da asker eğlencesi savaş alanına döndü

    Bursa da asker eğlencesi savaş alanına döndü #1


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