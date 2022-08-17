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    Bursa'da ateşin üzerine düşen küçük kızın sırtı yandı

    Bursa İnegöl'de bahçede su ısıtmak için yakılan ateşin üzerine düşen Suriye uyruklu 7 yaşındaki Sene M.'nin vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu.
    • 17.08.2022 - 17:11
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    Bursa'da ateşin üzerine düşen küçük kızın sırtı yandı

    Saat 14.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Deydinler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Suriyeli aile, su ısıtmak için evlerinin bahçesinde ateş yaktı.

    Vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu

    Bu sırada bahçede oyun oynanan Sene M., dengesini kaybedip, ateşin üzerine düştü. İhbarla gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kızın vücudunda ikinci derece yanıklar oluştuğu belirtildi.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa da ateşin üzerine düşen küçük kızın sırtı yandı #1

    Bursa da ateşin üzerine düşen küçük kızın sırtı yandı #2

    Bursa da ateşin üzerine düşen küçük kızın sırtı yandı #3


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