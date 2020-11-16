Bursa’da bakım iyi olunca ayılar kış uykusuna yatmıyor

Barınakta bulunan ayılar, bakıcıları tarafından çeşit çeşit yiyecekle beslenerek enerji depoluyor. Bakım çok iyi olduğu için de 71 ayıdan çoğunu, kış uykusu tutmuyor.

66’sı yetişkin 5’i yavru olmak üzere 71 ayıya ev sahipliği yapan Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı’ndaki ayılar, enerji topluyor.

Doğal ortamda buldukları yiyeceklerin haricinde bakıcıların ikram ettiği meyve ve sebzeleri afiyetle midelerine indiren ayılar kışa hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ayıların kış uykusuna yatması beklenmiyor.

KIŞ UYKUSU 3 İLE 5 AY SÜREBİLİYOR

302 dekar ormanlık arazi içerisinde keyifleri yerinde olan ayılara, çok iyi bakılıyor.

Kış uykusu süreci 3 ile 5 ay arasında değişiyor. Ayılar için kış sezonu soğuk iklimlerde kasım ayında başlarken, daha sıcak iklimlerde ise kasım sonu, aralık başı gibi başlıyor.

Bu sürecin şubat sonuna kadar devam ettiği görülüyor.

“YOĞUN BESLENME PROGRAMINA ALDIK”

Konuyla ilgili bilgiler veren uzman veteriner Azizcan Sezer, “66 yetişkin, 5 yavru ayımız var. Kış ayı öncesinde ayıları yoğun bir beslenme programına aldık. Kalorisi ve proteini yüksek meyve ve yemlerle besliyoruz. Hayvanlarda yağ depolanmasını amaçlıyoruz. Kış uykusu dönemine girdiklerinde metabolizmaları yavaşladığı için depoladıkları yağları kullanmış olacaklar.” dedi.

ÇOĞU AYI UYKUYA YATMAYACAK

Ancak ayıların, hemen hemen tamamına yakını kış uykusuna yatmayacak. Az sayıda ayı ise kış uykusu için ormanda kendine yer yaparak, uykuya dalacak.