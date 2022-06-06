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    Bursa'da bakteri artışı nedeniyle İznik Gölü’ne girmek yasaklandı

    İznik Gölü'nde yaşnan siyanobakteri artışı nedeniyle göle girmek geçici süreyle yasaklandı.
    • 06.06.2022 - 23:26
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    Bursa'da bakteri artışı nedeniyle İznik Gölü’ne girmek yasaklandı

    İznik Gölü’nü yeşil renge boyayan bakteri hakkında sosyal medyadan açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay şunları söyledi:

    “İznik Gölünde son birkaç gündür yüksek seviyede Siyanobakteri artışı var. Önlem olarak birçok ülkede olduğu gibi önlem amaçlı başta yüzme amaçlı olmak üzere gölün kullanımını kısıtlamak gerekiyor."

    Bursa'da bakteri artışı nedeniyle İznik Gölü’ne girmek yasaklandı - VİDEO

    "Çevre Günü'nde bize her şeyi yanlış yaptığpımızı hatırlatıyor"

    İHA'nın haberine göre; İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Reyhan Akçaalan da, “İznik Gölü’nde aşırı siyanobakteri artışı var. Özellikle insanların göle yüzmeye girdiği bölgelerde durum bu şekilde. Bu süreçte artış toksik olabileceğinden göle girilmemesi yönünde uyarıların konulması doğru olacaktır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde İznik Gölü bize bir şeyleri yanlış yaptığımızı hatırlatıyor” paylaşımında bulundu.

    Bursa da bakteri artışı nedeniyle İznik Gölü’ne girmek yasaklandı #1

    Uyarı tabelaları asıldı

    Uzmanların açıklamalarının ardından İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İznik Gölü’nde yüzmeyi geçici olarak yasaklayan uyarı tabelaları astı.

    Albay, "Ülkemizde ilk kez bir halk plajı yoğun siyabakteri artışı nedeniyle yüzmeye kapatıldı. 30 yılı aşkın süredir verdiğimiz emek sonunda karşılık buldu. Tabelaya rağmen hala yüzen kişiler olsa da farkındalığın artmasıyla bu sorun da çözülecektir" dedi.

    Bursa da bakteri artışı nedeniyle İznik Gölü’ne girmek yasaklandı #2

    Siyanobakteri, hava sıcaklıkları ve sudaki azot ile fosfor artışı nedeniyle oluşan bitkisel plankton türüdür. Uzmanlar, siyanobakterilerin aşırı çoğalmaları sıklığı giderek artan ve tüm su kaynaklarını tehdit eden önemli bir sorun olduğuna da dikkat çekiyor.

    Bursa da bakteri artışı nedeniyle İznik Gölü’ne girmek yasaklandı #3

    Bursa da bakteri artışı nedeniyle İznik Gölü’ne girmek yasaklandı #4

    Bursa da bakteri artışı nedeniyle İznik Gölü’ne girmek yasaklandı #5


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