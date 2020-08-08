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    Bursa'da balaban kuşu, koruma altına alındı

    Balıkçı türü olan kuşu atölye yakınında bulan vatandaş, hayvan barınağına teslim etti.
    • DHA
    • 08.08.2020 - 17:58
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    Bursa'da balaban kuşu, koruma altına alındı

    Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Çalışkan Sokak'ta Ramazan Loyan isimli vatandaş, mermer atölyesinin yanında bir kuş buldu.

    Mermerlerin üzerindeki kuşu alan Loyan, yaptığı araştırmada, kuşun ‘küçük balaban’ adında nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan bir balıkçı türü olduğunu öğrendi.

    Yetkililere haber veren Ramazan Loyan, Mustafakemalpaşa Hayvan Barınağı’na kuşu teslim etti.

    REHABİLİTASYON MERKEZİNE TESLİM EDİLECEK

    Barınakta ilk kontrolleri yapılacak olan kuş, kontrollerinin ardından Karacabey Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine teslim edilecek.

    Bursa da balaban kuşu, koruma altına alındı #1

    Bursa da balaban kuşu, koruma altına alındı #2

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