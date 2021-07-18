Kurban Bayramı öncesi denetim yapan trafik ekipleri, 1 saat içerisinde 4 bin 765 TL para cezası kesti. Denetimlerde toplam 123 araç kontrol edildi.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala, yurt genelinde denetimler artırıldı.

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 81 ile 'kurban genelgesi' gönderdi.

Genelge kapsamında, bayram dolayısıyla trafik tedbirleri 14-26 Temmuz tarihleri arasında 13 gün süreyle alınacak ve 120 bin 372 ekip, 226 bin 586 personel görev yapacak.

Bursa'da da, genelgenin ardından bayram öncesi trafik denetimi başladı.

KENTİN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA TEDBİRLER ARTIRILDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kentin giriş ve çıkışlarında alınan tedbirleri artırdı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Yolu Caddesi ve Alaaddinbey mevkisinde radar ile denetim gerçekleştirdi.

Birçok bölgede kontrol noktası oluşturan ekipler, sürücüleri radar kontrol sistemleri ile denetlerken, zaman zaman araçları durdurarak, kurallara uymaları yönünde uyardı.

Bursa'da bayram öncesi trafik denetimi ViDEO

1 SAAT İÇİNDE 123 ARAÇ DENETLENDİ

Denetimlerde sürücüler; kırmızı ışık ihlali, araç kullanırken cep telefonu ile konuşma, hızlı şerit ihlali, uygunsuz şerit kullanımı, hatalı sollama kapsamında denetlendi.

1 saat süren denetimlerde 123 araç sürücüsü kontrol edilirken, 50 sürücüye aşırı hız ve plaka takmamak suçlarından işlem yapıldı.

Sürücülere toplam 4 bin 765 lira para cezası kesildi. Denetimlerin bayram sonuna kadar aralıksız süreceği öğrenildi.