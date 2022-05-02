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    Bursa'da bayramlaşma kuyruğunun uzunluğu 1 kilometreyi buldu

    İnegöl'de Cerrah Mahallesi halkının bayramlaşmasında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.
    • 02.05.2022 - 16:31
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    Bursa'da bayramlaşma kuyruğunun uzunluğu 1 kilometreyi buldu

    Bursa'nın İnegöl ilçesinin Cerrah Mahallesi’nde yaşayanlar, bayram namazı sonrası bayramlaşmak için meydanda toplandı.

    Bayram kuyruğu 1 km uzadı

    Bayramlaşmak için sıraya giren vatandaşlar, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

    5 bin nüfuslu mahallede yaklaşık bin kişinin bayramlaşmaya katıldığı belirtilirken, ilk kez bu görüntüyle karşılaşanlar şaşırdı.

    Bayramlaşma töreni havadan da görüntülendi.

    Bursa da bayramlaşma kuyruğunun uzunluğu 1 kilometreyi buldu #1

    Bursa da bayramlaşma kuyruğunun uzunluğu 1 kilometreyi buldu #2

    Bursa da bayramlaşma kuyruğunun uzunluğu 1 kilometreyi buldu #3


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