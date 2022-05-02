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- Bursa'da bayramlaşma kuyruğunun uzunluğu 1 kilometreyi buldu
Bursa'da bayramlaşma kuyruğunun uzunluğu 1 kilometreyi buldu
İnegöl'de Cerrah Mahallesi halkının bayramlaşmasında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.
- 02.05.2022 - 16:31
Bursa'nın İnegöl ilçesinin Cerrah Mahallesi’nde yaşayanlar, bayram namazı sonrası bayramlaşmak için meydanda toplandı.
Bayram kuyruğu 1 km uzadı
Bayramlaşmak için sıraya giren vatandaşlar, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
5 bin nüfuslu mahallede yaklaşık bin kişinin bayramlaşmaya katıldığı belirtilirken, ilk kez bu görüntüyle karşılaşanlar şaşırdı.
Bayramlaşma töreni havadan da görüntülendi.