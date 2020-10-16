Bursa'da bazilika, suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıktı

Aziz Neophytos’un adına yapılan bazilikanın bazı parçaları görünür hale geldi. Bölgede yaşayanlar, bazilikanın koruma altına alınması gerektiğini söylüyor.

Bursa'nın İznik ilçesindeki göl kıyısının 20 metre açığında bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos’un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, İznik Gölü’nde suyun çekilmesiyle ortaya çıktı.

Bazilika formunda kilise kalıntısı olduğu saptanan tarihi yapı, 20 metre açıkta, 2 metre derinlikte yer alıyor.

BAZI PARÇALARI GÖRÜNDÜ

740 yılında yaşanan depremde göl suyuna gömülen bazilikanın, yaşanan kuraklık ve dış etkenlere bağlı olarak gölde yaşanan su çekilmesiyle birlikte bazı parçaları su yüzeyinin üzerine çıktı.

EN İYİ 10 BULUŞ ARASINA GİRDİ

İznik Gölü'ndeki çekilmelerden dolayı bazilikanın ilk kez bu kadar net belli olduğunu söyleyen bölge esnafından Bekir Uslu, "Bazilika iyice ortaya çıkmaya başladı. Aynı kuraklık 2007 yılında yaşanmıştı ama günümüzde yaşanan kuraklık 2007'dekini biraz daha geçti. Bazilika biraz daha fazla ortaya çıkmaya başladı. 2014 yılının en iyi 10 buluşu arasındaydı.

"İNSANLAR MERAKLA NE OLACAĞINI BEKLİYOR"



Gelen vatandaşlar soruyorlar fakat içeri girmek yasak olduğu için uzaktan bakıp, fotoğraflayıp, gidiyorlar. Gün yüzüne çıkmasının bazilikaya zarar vereceğini düşünmüyorum ama koruma altına alınması gerekiyor. 6-7 yıl oldu ve insanlar merakla ne olacağını bekliyorlar. Hiçbir şey yapılmadığı zaman da insanlar merak içerisinde kalıyor." dedi.