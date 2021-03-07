Euro
8.98
-0.4%
Dolar
7.532
0.28%
Altın
411.42
0.25%
Borsa
1.542
0.26%
Bitcoin
376.370
2.39%
EXEN Coin
16.20
1.25%
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Bursa'da binmeye korktukları kadın şoförün aracının müdavimi oldular

    Bir otobüsün şoförünün kadın olduğunu gören yolcular ilk seferde korkmasına rağmen, binmelerinin ardından aracın müdavimi oluyor.
    • İHA
    • 07.03.2021 - 11:42
    • Güncelleme : 07.03.2021 - 11:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da binmeye korktukları kadın şoförün aracının müdavimi oldular

    Bursa'da çocukluk hayali olan şoförlüğü 17 yıldır yapan Zeliha Kınacı, ilk olarak tır şoförlüğü yaptı.

    Daha sonra şehirler arası yolcu otobüsü şoförlüğü yapan Kınacı, 4 yıldır Bursa’da otobüs şoförlüğü yapıyor.

    ŞOFÖRLÜK ANILARI BİRİKTİKÇE BİRİKTİ

    Kınacı, Bursa’da özel halk otobüsü şoförlüğü yaparak her gün binlerce vatandaşı gideceği yere taşıyor. Başından birçok ilginç hadise geçen kadın şoför, hatıralarını anlattı.

    Bursa'da binmeye korktukları kadın şoförün aracının müdavimi oldular ViDEO

    Bursa da binmeye korktukları kadın şoförün aracının müdavimi oldular #1

    TIR KULLANARAK BAŞLADI

    Şoförlük yapmanın çocukluk hayali olduğunu ifade eden Zeliha Kınacı, "İlk şoförlüğüme tır kullanarak başladım. Daha sonra uzun yıllar şehirlerarası otobüslerde kaptanlık yaptım. Şehirlerarası yolculuk yaparken beni gören bazı yolcular araca binmek istemiyordu. Başka otobüs olmadığını duyunca zorla bindiler. Yolculuk yaptıktan sonra bir daha hep benimle yolculuk yapmak istediler. Kadınların gününü kutlarım." dedi.

    Bursa da binmeye korktukları kadın şoförün aracının müdavimi oldular #2

    Bursa da binmeye korktukları kadın şoförün aracının müdavimi oldular #3

    Bursa da binmeye korktukları kadın şoförün aracının müdavimi oldular #4

    Bursa da binmeye korktukları kadın şoförün aracının müdavimi oldular #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir