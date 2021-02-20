Bursa’da bir çiftçinin ölen ineği yaban hayvanlarına verildi

Bir ayının ineği yedikten sonra kalan kısmını toprağa gömmesi fotokapanla görüntülendi.

Bursa’da bir çiftçi, telef olan ineğini çöpe atmak yerine Milli Parklar Müdürlüğü’ne arayarak yaban hayvanlarına verilmesini istedi.

Ekipler ineği alarak Uludağ’da bir noktaya bıraktı ve fotokapan kurdu.

BİRAZ YEDİ, GERİ KALANINI TOPRAĞA GÖMDÜ

Kuşlar ineğin bir kısmını yedikten sonra gelen ayı geldi. İneğin çoğunu yiyen ayı, kalan kısmını ise toprağa gömdü.

Diğer hayvanlardan korumak ve daha sonra tekrar yemek için ineği gömdüğü düşünülen ayının toprak atma anları da fotokapana yansıdı.

Bursa'da ineği yiyen ayı, kalanını toprağa gömdü İZLE

SADECE HAYVAN DEĞİL, SEBZELER DE VERİLEBİLİR

Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaşanabilecek herhangi bir hayvan telefinde çiftçilerin hayvanları gömmek yerine doğadaki yaban hayvanlarına verebileceklerini hatırlattı.

Aynı şekilde tarlada, bahçede kalan, çürümeye terk edilen sebze ve meyveler de yaban hayvanlarına verilebiliyor.