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- Bursa'da bir dana, trafiğe çıktı
Bursa'da bir dana, trafiğe çıktı
Dün akşam saatlerinde evlerine gitmek üzere trafiğe çıkan sürücüler, yolun ortasında koşan danayı görünce paniğe kapıldı.
- İHA
- 11.02.2021 - 11:16
- Güncelleme : 11.02.2021 - 11:23
Dün akşam saatlerinde Mudanya'dan Bursa'ya gitmek için yola çıkan sürücüler, trafikte ilginç bir manzarayla karşılaştı.
Trafiğin durma noktasına geldiği Mudanya yolu üzerinde Acemler Kavşağı'na gelmeden önce yaklaşık 1 tonluk bir dana görüldü.
HİÇBİR ARACA ÇARPMADAN GEÇTİ
Trafiğin tam ortasında araçların arasından ters istikamete doğru koşan dana, hiçbir araca çarpmadan metrelerce ilerledi.
O ANLAR KAMERADA
Panik olan çoğu sürücü ne yapacağını bilmeden kaldı. Cep telefonlarına sarılan bazı sürücüler ise o anları kayda aldı.
KAMYONETTEN ATLADI
Hamitler Kavşağı'na kadar koşarak giden dananın, kesimhaneye giden kamyonetten atladığı öğrenildi.
Bursa'da bir dana, trafiğe çıktı VİDEO