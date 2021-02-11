Dün akşam saatlerinde evlerine gitmek üzere trafiğe çıkan sürücüler, yolun ortasında koşan danayı görünce paniğe kapıldı.

Dün akşam saatlerinde Mudanya'dan Bursa'ya gitmek için yola çıkan sürücüler, trafikte ilginç bir manzarayla karşılaştı.

Trafiğin durma noktasına geldiği Mudanya yolu üzerinde Acemler Kavşağı'na gelmeden önce yaklaşık 1 tonluk bir dana görüldü.

HİÇBİR ARACA ÇARPMADAN GEÇTİ

Trafiğin tam ortasında araçların arasından ters istikamete doğru koşan dana, hiçbir araca çarpmadan metrelerce ilerledi.

O ANLAR KAMERADA

Panik olan çoğu sürücü ne yapacağını bilmeden kaldı. Cep telefonlarına sarılan bazı sürücüler ise o anları kayda aldı.

KAMYONETTEN ATLADI

Hamitler Kavşağı'na kadar koşarak giden dananın, kesimhaneye giden kamyonetten atladığı öğrenildi.

Bursa'da bir dana, trafiğe çıktı VİDEO