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    Bursa'da bir dana, trafiğe çıktı

    Dün akşam saatlerinde evlerine gitmek üzere trafiğe çıkan sürücüler, yolun ortasında koşan danayı görünce paniğe kapıldı.
    • İHA
    • 11.02.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 11:23
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    Bursa'da bir dana, trafiğe çıktı

    Dün akşam saatlerinde Mudanya'dan Bursa'ya gitmek için yola çıkan sürücüler, trafikte ilginç bir manzarayla karşılaştı.

    Trafiğin durma noktasına geldiği Mudanya yolu üzerinde Acemler Kavşağı'na gelmeden önce yaklaşık 1 tonluk bir dana görüldü.

    HİÇBİR ARACA ÇARPMADAN GEÇTİ

    Trafiğin tam ortasında araçların arasından ters istikamete doğru koşan dana, hiçbir araca çarpmadan metrelerce ilerledi.

    O ANLAR KAMERADA

    Panik olan çoğu sürücü ne yapacağını bilmeden kaldı. Cep telefonlarına sarılan bazı sürücüler ise o anları kayda aldı.

    KAMYONETTEN ATLADI

    Hamitler Kavşağı'na kadar koşarak giden dananın, kesimhaneye giden kamyonetten atladığı öğrenildi.

    Bursa'da bir dana, trafiğe çıktı VİDEO

    Bursa da bir dana, trafiğe çıktı #1

    Bursa da bir dana, trafiğe çıktı #2

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