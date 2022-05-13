Bursa'da bir kedi okey masasında doğum yaptı

Bursa'da bir kedi okey masasında doğum yaptı

Bursa’ da bir kıraathanede okey oynayanların yanındaki sandalyede doğum yapan kedi herkesi şaşırttı. Kedinin doğum yaptığını gören bazı gençler ise aldırış etmeden oyunlarına devam etti.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nin sakinleri, "Şirin" ismini verdikleri bir sokak kedisini sahiplendi. Mahallenin maskotu olan kedi, bir kıraathaneye giderek doğum yaptı.

Kıraathanenin kalabalık olduğu saatlerde bir kutunun içinde 5 yavru kedi dünyaya getiren anne kediye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bazı gençler ise kedinin doğum yapmasına aldırış etmedi ve okey oynamaya devam etti. Anne kedi ve yavruları kıraathanede bulunan bir kasanın içerisine kondu.

"Bağırmaya ve doğum yağmaya başladı"

İHA'nın haberine göre; Şirinevler mahallesinin neşesi olan 'Şirin' adlı kedinin doğumdan hemen sonra yavrularını anne sütü ile beslemesi görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Doğuma tanıklık eden mahalle sakinleri ise “Kedi yanımızda yatıyordu. Birden bağırmaya başlayınca doğum yaptığını anladık. Biz ellemedik. Kahvehanenin kedisi adı Şirin ve biz ona burada bir yuva yapacağız.” dedi.

Bursa'da bir kedi okey masasında doğum yaptı VİDEO