Bursa'nın İnegöl ilçesinde İsmail Şentürk, yayla evlerinin bahçesine gelen tilkiye yiyecek verdi. Şentürk'ün tilkiyi beslediği anlar, ailesi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gece saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Boğazova Yaylası'nda meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte bin 200 rakımlı Boğazova Yaylası'ndaki evine giden İsmail Şentürk, gece saatlerinde evin bahçesine tilkinin geldiğini gördü.

EVİNİN ÖNÜNE GELEN TİLKİYİ BESLEDİ

Şentürk, evinin önüne gelen tilkiye ekmek ve yiyecek bıraktı. Karnını doyuran tilki, bir süre evin önünden ayrılmadı. Şentürk'ün tilkiyi beslediği anlar ise aile bireyleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, Şentürk'ün çocuklarının tilkiyi beslemesi ise tebessüm ettirdi.

"ÇOK TATLI ÇOK ŞİRİN"

İsmail Şentürk'ün 6 yaşındaki kızı Feyza Şentürk, "Kapımızın önünde tilki var. Onu besliyoruz. Gerçekten çok mutluyum. Çok tatlı çok şirin" dedi.

Bursa'da bir kişi, evinin önüne gelen tilkiyi elleriyle besledi VİDEO

















