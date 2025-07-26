Bursa'da bir mağaza vatandaşlara serinlemeleri için 4 kamyon karpuz dağıttı Sıcak yaz günlerinde bunalan vatandaşlara destek olmayan bir mağaza 4 kamyon karpuzu ücretsiz dağıtırken yaklaşık 20 ton karpuz dakikalar içerisinde tükendi.