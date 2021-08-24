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Bursa'da bir şoför, halk otobüsünü gelin arabası yaptı

Bursa'da bir şoför, halk otobüsünü gelin arabası yaptı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde damat Gökay Kul, şoförü olduğu özel halk otobüsünü gelin arabası yaptı. Elif ve Gökay çiftinin otobüslerden oluşan düğün konvoyu renkli görüntülere sahne oldu.