Bursa'da bıyıklarından vazgeçemeyen adam istifa etti

Bıyıklarına özel yağlarla bakarak 38 yıldır uzatan Rahim Özel, 'Bıyıklarını kes' baskısı yapan iş yerinden ayrıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi'nde 74 yaşındaki Rahim Özel, bıyıklarına gözü gibi bakıyor.

Bıyıklarını 38 yıldır uzatan Özel, onları boyayıp özel bitkisel ilaçlarla bakım uyguladığı için, daha fazla özen gösterdiği bir şey olmadığını ifade ediyor.

Bıyıkları için işten ayrıldı

30 santim boyundaki bıyıklarını ölene kadar uzatacak olan vatandaş, çalıştığı iş yerinde "bunları kes" baskıları üzerine bıyıklarını kesmek yerine işinden istifa ederek ayrıldı.

"Bıyıklarım olmadan yapamam"

İHA'nın haberine göre, bıyıklarını ölene kadar kesmeyeceğini ifade eden Rahim Özel, "1984 yılından itibaren bıyıklarımı büyütüyorum. Onlara özenle bakıyorum. Sık sık boyuyorum. Görenler ilgi gösteriyor. sorular soruyor ben de onlara bilgi veriyorum. Çalıştığım iş yerinde 'bıyıklarını kes' baskısına rağmen bıyıklarımı kesmeyip işimden ayrıldım. Bıyıklarım olmadan yapamam onları ölene kadar büyüteceğim." dedi.