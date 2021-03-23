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    Bursa'da boynuna ip dolayıp ölüme terk ettiler

    Boynundan çamaşır ipiyle binlerce yıllık surlara bağlanan yavru köpek, zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 23.03.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 12:07
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    Bursa'da boynuna ip dolayıp ölüme terk ettiler

    Bursa'da yavru bir köpeğin sürekli havlaması ve acı bir şekilde ağlaması, vatandaşları harekete geçirdi.

    10 metre yükseklikteki İznik surlarının kovuğundaki yavru köpek, boynundan çamaşır ipiyle bağlanarak ölüme terk edilmiş halde bulundu.

    YARDIMINA ZABITA YETİŞTİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, nefes almakta güçlük çeken köpeğin boğazındaki ipi keserek nefes almasını sağladı. Ekiplerin verdiği mamayı yiyen yavru köpek, daha sonra İznik Belediyesi barınağına götürüldü.

    Yavru köpeğin tedavisinin sürdüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sahiplendirileceği öğrenildi.

    Bursa'da boynuna ip dolayıp ölüme terk ettiler VİDEO

    Bursa da boynuna ip dolayıp ölüme terk ettiler #1

    Bursa da boynuna ip dolayıp ölüme terk ettiler #2

    Bursa da boynuna ip dolayıp ölüme terk ettiler #3

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