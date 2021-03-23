Boynundan çamaşır ipiyle binlerce yıllık surlara bağlanan yavru köpek, zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa'da yavru bir köpeğin sürekli havlaması ve acı bir şekilde ağlaması, vatandaşları harekete geçirdi.

10 metre yükseklikteki İznik surlarının kovuğundaki yavru köpek, boynundan çamaşır ipiyle bağlanarak ölüme terk edilmiş halde bulundu.

YARDIMINA ZABITA YETİŞTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, nefes almakta güçlük çeken köpeğin boğazındaki ipi keserek nefes almasını sağladı. Ekiplerin verdiği mamayı yiyen yavru köpek, daha sonra İznik Belediyesi barınağına götürüldü.

Yavru köpeğin tedavisinin sürdüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sahiplendirileceği öğrenildi.

Bursa'da boynuna ip dolayıp ölüme terk ettiler VİDEO