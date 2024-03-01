Bursa'da bu kantin bir başka... Servisi muhabbet kuşuyla yapıyor İbrahim Bilici, 2 senedir baktığı ve ‘İbiş’ adını verdiği muhabbet kuşunu çalıştığı hastane kantininde çay servisi yaparken yanından ayırmıyor.

DHA

Bursa'da yaşayan ve İnegöl Devlet Hastanesi kantininde çay servisi yapan İbrahim Bilici, 2 yıl önce bir muhabbet kuşu sahiplendi.

2 yıl önce sahiplenip İbiş ismini verdiği muhabbet kuşunu yanından ayırmayan Bilici, dışarıda bekleyen müşterilerine servis yaparken, omzunda kuşu ile gidiyor.

Genç adam, çalıştığı kantinde de onunla hizmet veriyor.

"Hiç uçmuyor, sürekli benimle"

Müşterilerinin ilgi odağı olan muhabbet kuşunu yanından ayırmadığını söyleyen İbrahim Bilici, "Acil servisin kantininde çalışıyorum. Muhabbet kuşum ile beraber yaşıyoruz. İbiş'in evde 2-3 tane de kardeşi var. Eve gittiğim zaman yanımdan ayrılmıyor. Dışarıya çıktığım zaman da omuzumda, başımda duruyor.

Hiç uçmuyor, sürekli benimle oluyor. Çay servisini beraber yapıyoruz. Simitlerin susamlarını da kendisi yiyor. Hiçbir yeri pisletmez." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)