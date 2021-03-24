Bursa’da camide doğum yapan kediye cemaat sahip çıktı

Camide 4 yavru dünyaya getiren kediye, cami cemaati sahip çıktı. Müftülükten alınan izinle birlikte kedilere, büyüyene kadar cami görevlileri ve cemaati bakacak.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Züferbey Camii’nde bir kedi, yavru dünyaya getirdi.

Namaz için camiye gelen cemaatten olan Selim Korkmaz isimli bir vatandaş tarafından fark edilen yavrular koruma altına alındı.

4 yavrusu ile konuldukları kutuda bakılmaya başlayan kediler, Müezzin Bilgehan Demirtaş’a haber verildi.

Kedilerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için bölgedeki veteriner hekimlerden destek alınırken, kedilerin sağlıklarında herhangi bir sıkıntı olmadığı belirlendi.

MÜFTÜLÜK İZİN VERDİ

Soğuk havalarda dışarı bırakılmayan kediler için müftülük ile irtibata geçildi. Havalar ısınına kadar kedilerin camide bakılmasına izin verildi.

Kedilerin bakımları cami görevlileri ve cemaat tarafından üstlenildi. Sağlık kontrollerinin ise çevredeki veteriner hekimleri tarafından gönüllü olarak yapılacağı bildirildi.

“MERHAMET ETMEYENE, MERHAMET EDİLMEZ”

Müezzin Muhammed Bilgehan Demirtaş, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Kedileri görünce ne yapacağız diye düşündük. 4 yavrumuz var. Havalar soğuk, yavruları dışarıya koysak olmaz. Müftülük de izin verdi. Yavrularımız büyüyüp kendilerine bakabilecek erişkinliğe ulaşana kadar camimizde bakılacak. Çünkü merhamet etmeyene merhamet edilmez buyuruluyor. Hayvanlar bizimle birlikte dünyayı paylaşıyor. Rabbimiz inşallah yavrularımıza sağlıklı bir şekilde büyütmeyi nasip eyler.”