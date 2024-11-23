Bursa'da çamurlu ayakkabılarını çıkarıp markete girdi
İHA

Bursa'da yürekleri ısındıran görüntüler...

İznik ilçesinde bağlı Boyalıca Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki markete alışverişe giden Reyhan Fındık, zeytin toplarken çamurlanan ayakkabılarını kapı önünde bıraktı.

"HAK GEÇMESİN"

Çoraplarıyla markette alışveriş yapan Fındık, "Market kirlensin istemedim. Sonuçta buradaki çalışanlar temizliyor. Hak geçmesin" dedi.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Fındık'ın bu hareketi takdir toplarken, market çalışanları da duyarlı davranışı sebebiyle Fındık'a teşekkür ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor