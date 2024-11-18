İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücü aracını yol kenarına çekti.
Yakınında bulunan çeşmeye hortum bağlayan şahıs, aracını yıkmaya başladı.
O anlarda çevredeki vatandaşlardan biri de cep telefonu kamerasıyla yaşananları kaydetti.
Şahsın Suriyeli olduğunu belirtilen video sosyal medyada günde oldu.
2 BİN TL CEZA KESİLDİ
Harekete geçen İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, sürücüyü tespit edip ceza yazdılar.
Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kamuoyunda gündem olan çeşmede aracını yıkayan şahsa 'Belediye emir ve yasak yönetmeliği umuma açık sokak çeşmelerinin amacı dışında kullanılması' kuralından 2 bin 52 TL cezai işlem uygulanmıştır.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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