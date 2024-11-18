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İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücü aracını yol kenarına çekti.

Yakınında bulunan çeşmeye hortum bağlayan şahıs, aracını yıkmaya başladı.

O anlarda çevredeki vatandaşlardan biri de cep telefonu kamerasıyla yaşananları kaydetti.

Şahsın Suriyeli olduğunu belirtilen video sosyal medyada günde oldu.

2 BİN TL CEZA KESİLDİ

Harekete geçen İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, sürücüyü tespit edip ceza yazdılar.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: