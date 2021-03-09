Bursa’da çocuğu olmayan çiftler, kayanın etrafında dönüp böcek yedi

Çocuğu olmayan çiftlerin, Bursa'da bulunan bir kayanın etrafında tur atıp, dibinden çıkan böcekleri yuttuğu öğrenildi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinin Işıklı köyünde, 'Ebe Kaya' isimli kaya, çocuğu olmayan çiftler tarafından sık sık ziyaret edilmesi ile dikkat çekti.

Kayanın yanına gelen çiftlerin etrafından üç tur attıkları kaydedildi.

ÇİĞNEMEDEN YUTTULAR

Atılan turların ardından kayanın dibini eşeleyerek ilk çıkan böceği çiğnemeden yuttukları ifade edildi.

Çiftlerin, böceği yuttuktan sonra çocuklarının olacağına inandıkları belirtildi.

ŞEHİR DIŞINDAN GELDİLER

Şehir dışından kayayı ziyaret etmek için gelen vatandaşların olduğu öğrenildi.

“3 TUR ATIYORLAR”

Işıklı köyü muhtar azası olan Murat Ünsal şu sözleri kaydetti:

"Köyümüzün tarihi çok eski. Ebe Kaya olarak bildiğimiz kaya, çocuğu olmayan kişiler tarafından ziyaret ediliyor. Çocuğu olmayan kişi, köyden bir kadını yanına alarak kayanın olduğu yere geliyor. Köydeki kadın önde, çocuğu olmayan kişi ise arkada, kayanın etrafında 3 tur atıyorlar. 3 turun ardından çocuğu olmayan kişi kayanın etrafını eşerek, ilk çıkan böceği çiğnemeden yutuyor. Daha sonra hiç arkasına bakmadan evinin yolunu tutuyor."