Euro
9.1211
-0.81%
Dolar
7.6649
-1.13%
Altın
419.08
0.18%
Borsa
1.542
0.77%
Bitcoin
407.380
8.72%
EXEN Coin
15.68
-1.32%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Bursa’da çocuğu olmayan çiftler, kayanın etrafında dönüp böcek yedi

    Çocuğu olmayan çiftlerin, Bursa'da bulunan bir kayanın etrafında tur atıp, dibinden çıkan böcekleri yuttuğu öğrenildi.
    • İHA
    • 09.03.2021 - 12:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da çocuğu olmayan çiftler, kayanın etrafında dönüp böcek yedi

    Bursa’nın Mudanya ilçesinin Işıklı köyünde, 'Ebe Kaya' isimli kaya, çocuğu olmayan çiftler tarafından sık sık ziyaret edilmesi ile dikkat çekti.

    Kayanın yanına gelen çiftlerin etrafından üç tur attıkları kaydedildi.

    ÇİĞNEMEDEN YUTTULAR

    Atılan turların ardından kayanın dibini eşeleyerek ilk çıkan böceği çiğnemeden yuttukları ifade edildi.

    Çiftlerin, böceği yuttuktan sonra çocuklarının olacağına inandıkları belirtildi.

    Bursa’da çocuğu olmayan çiftler, kayanın etrafında dönüp böcek yedi #1

    ŞEHİR DIŞINDAN GELDİLER

    Şehir dışından kayayı ziyaret etmek için gelen vatandaşların olduğu öğrenildi.

    Bursa’da çocuğu olmayan çiftler, kayanın etrafında dönüp böcek yedi #2

    “3 TUR ATIYORLAR”

    Işıklı köyü muhtar azası olan Murat Ünsal şu sözleri kaydetti:

    "Köyümüzün tarihi çok eski. Ebe Kaya olarak bildiğimiz kaya, çocuğu olmayan kişiler tarafından ziyaret ediliyor. Çocuğu olmayan kişi, köyden bir kadını yanına alarak kayanın olduğu yere geliyor. Köydeki kadın önde, çocuğu olmayan kişi ise arkada, kayanın etrafında 3 tur atıyorlar. 3 turun ardından çocuğu olmayan kişi kayanın etrafını eşerek, ilk çıkan böceği çiğnemeden yutuyor. Daha sonra hiç arkasına bakmadan evinin yolunu tutuyor."

    Bursa’da çocuğu olmayan çiftler, kayanın etrafında dönüp böcek yedi #3

    Bursa’da çocuğu olmayan çiftler, kayanın etrafında dönüp böcek yedi #4

    Bursa’da çocuğu olmayan çiftler, kayanın etrafında dönüp böcek yedi #5

    Bursa’da çocuğu olmayan çiftler, kayanın etrafında dönüp böcek yedi #6

    Bursa’da çocuğu olmayan çiftler, kayanın etrafında dönüp böcek yedi #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir