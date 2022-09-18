Bursa'da çocukların kutulu şakası

İznik ilçesinde bir süpermarket önünde bırakılan boş kutulara saklanan 2 ilkokul öğrencisinin yaptığı şaka büyükleri hem korkuttu hem de eğlendirdi.

İznik’in en işlek caddesi olan Kılıçaslan Caddesinde bir süpermarket önüne bırakılan boş kutuların içerisine girip saklanan iki ilkokul öğrencisi, kutuların içerisinden aniden fırlayıp yaptıkları şaka ile yoldan gelen vatandaşları korkuttu.

Önce korktular, sonra güldüler

İHA'nın haberine göre; önce korkan sonra gülmeye başlayan vatandaşlar ortaya renkli görüntüler ortaya çıkardı. O anlar yolun karşısındaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kayıt yapan vatandaşın bile güldüğü şaka kısa sürede sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenildi.

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