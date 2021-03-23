Bursa'da çöp konteyneri yanında içi para ve altın dolu çanta bulan vatandaş, çantayı sahibine ulaştırılması için polislere teslim etti.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde evinden simit almak için çıkan Nizamettin Kaya, yolda yürürken çöp konteynerinin yanında içi nakit para ve altın dolu bir çanta buldu.

Kaya, konteyner yanından aldığı çantayla çevre esnafı tek tek gezerek sahibine ulaşmak istedi.

POLİSE TESLİM ETTİ

Kendisi çözüme ulaşamayınca da önce bölgede görevli bekçilere, ardından polise haber verdi. Nizamettin Kaya, içi para ve ziynet eşyası dolu çantayı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.

Bursa'da çöpte altın ve para dolu çanta buldu, polise verdi VİDEO

"DÜKKANLARI DOLAŞARAK SAHİBİNİ SORDUM"

Kaya, “Sabah eşime simit almak için evden çıktım. Fırına doğru yürürken yerde bu çantayı buldum. Cadde üzerinde bulunan dükkanları dolaşarak sahibini sordum. Sonrasında bekçi arkadaşların yanına geldim. Bekçi arkadaşlarla beraber çantayı açtığımızda içinde bir miktar para ve altın olduğunu gördüm. Asıl sahibini bulmak için miktarını söyleyemiyorum. Ancak tahminime göre yüklü miktarda altın ve para var. Çantayı polislere teslim ediyoruz. İyi insanlar hayatımızda var. Ancak böyle olaylar iyi insanlara çok az denk geliyor.” ifadelerini kullandı.