Bursa'da çöpte bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

İHA

Bursa Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Mehmet Güngör, Yalı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde çöp konteynerlerini kamyona yüklediği sırada yerde bir cüzdan buldu.

Ardından da cüzdanın Nermin Ayhan’a ait olduğu belirlendi ve kendisiyle iletişime geçilerek cüzdanın bulunduğu haberi verildi.

"MUTLU VE GURURLUYUZ"

Cüzdanı bulduktan sonra ekip arkadaşları Hasan Özmandacı ve Mehmet Kılıç’a durumu anlattığını ifade eden Mehmet Güngör, “Cüzdandaki kimlik bilgilerinden yola çıkarak sosyal medya üzerinden sahibine ulaştık. Cüzdanı sahibine teslim ettiğimiz için mutlu ve gururluyuz.” dedi.

Cüzdanı teslim almaya gelen Nermin Ayhan’ın eşi Alahattin Ayhan, eşinin sabah 06.00’da şehir dışına gitmek için evden çıktığını ve cüzdanını yanlışlıkla konteynerin yanında unuttuğunu belirtti.

"EŞİM KAYBETTİĞİNİ FARK EDİNCE ÇOK ÜZÜLDÜ"

Alahattin Ayhan, yaşanan süreci şöyle anlattı: “Eşim, çantasındaki bir şeye bakarken cüzdanını çıkarıp orada unutmuş. Kaybettiğini fark edince çok üzüldü. Ancak birkaç saat içinde belediye çalışanlarından cüzdanın bulunduğu ve teslim edileceği haberini aldık. Gösterdikleri duyarlılık ve örnek davranış için belediye personeline teşekkür ederim.”

Cüzdan, Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde Alahattin Ayhan’a tutanak karşılığında teslim edildi.