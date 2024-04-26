İHA
Bursa'da ilginç bir olay yaşandı.
Gemlik ilçesinde bulunan Karsak Camii önünde bir adam lokma dağıtırken görüntülendi.
Boşanma lokması
Ancak bu kez hayır için değildi.
Umut Yiğit isimli genç adam, cuma namazı çıkışı, yoldan geçen vatandaşlara boşandığı için lokma dağıttırdı.
"Allah hayrımızı kabul etsin"
Yiğit, "Çok şükür boşandım, kurtuldum. Allah hayrımızı kabul etsin. Allah bir daha böyle insanları karşıma çıkarmayı nasip etmesin." ifadelerini kullandı.
"Ruhuna El Fatiha"
Kenarda astığı tabelada da, "Boşandım kurtuldum. Ruhuna El Fatiha." yazdı.
O anlara ait video, kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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