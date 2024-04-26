Haberler



Yaşam



Bursa'da cuma namazı sonrası boşandığı için lokma döktürdü

Bursa'da cuma namazı sonrası boşandığı için lokma döktürdü Gemlik ilçesinde bir vatandaş, cuma namazı sonrası yoldan geçenlere eşinden boşandığı için lokma dağıttı. Tabelaya da, "Boşandım kurtuldum. Ruhuna El Fatiha" yazdırdı.