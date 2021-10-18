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    Bursa'da damada takı yerine 2 kangal sucuk takıldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde, damadın arkadaşları, damada takı yerine 2 kangal sucuk, merdane, emzik, önlük, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı taktı.
    • İHA
    • 18.10.2021 - 19:17
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    Bursa'da damada takı yerine 2 kangal sucuk takıldı

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde Harun Baykal isimli bir iş adamı, Büşra Çiğdem ile dünya evine girdi. Salona giren genç çift, nikah masasında evet diyerek hayatlarını birleştiren imzayı attılar.

    DAMADA KANGAL SUCUK, EMZİK, ÖNLÜK, BULAŞIK DETERJANI TAKILDI

    Düğünün takı merasiminde damadın arkadaşları, damada 2 kangal sucuk, emzik, önlük, yüzey temizleyici, merdane, bulaşık deterjanı taktılar.

    O anları gören davetliler, şaşkına dönerek gülümsedi.

    Bursa da damada takı yerine 2 kangal sucuk takıldı #1

    Bursa da damada takı yerine 2 kangal sucuk takıldı #2

    Bursa da damada takı yerine 2 kangal sucuk takıldı #3

    Bursa da damada takı yerine 2 kangal sucuk takıldı #4

    Bursa da damada takı yerine 2 kangal sucuk takıldı #5

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